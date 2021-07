Chi è il professor Sergio Alfieri | il chirurgo prescelto per operare il Papa

Advertising

EmMicucci : RT @ilmessaggeroit: Papa Francesco, chi è il professor Sergio Alfieri che lo opera al Gemelli - infoitinterno : Papa Francesco operato al Policlinico Gemelli, chi è il professor Sergio Alfieri che ha eseguito… - globalistIT : - mikedells : RT @ilmessaggeroit: Papa Francesco, chi è il professor Sergio Alfieri che lo opera al Gemelli - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Papa Francesco, chi è il professor Sergio Alfieri che lo opera al Gemelli -

Un intervento fissato ormai da tempo, ma non capita tutti i giorni di operare il Papa. Il prescelto è stato ilSergio Alfieri al quale è stato affidato il compito di operare Papa Francesco per un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Alfieri, 55 anni, ...stato ilSergio Alfieri a operare Papa Francesco per un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Alfieri, 55 anni, fa parte della scuola di Giovanni ...Fa parte della scuola di Giovanni Battista Doglietto, che è stato primario della Divisione di Chirurgia Digestiva del Gemelli da quando è stata istituita, nel 1996 ...Al "fascicolo sanitario" di Papa Francesco si aggiunge l'intervento chirurgico a cui viene oggi viene sottoposto al Policlinico ...