“A causa loro l’ho perso…”, Serena Grandi irritata fa un pesante annuncio: cosa è accaduto (Di domenica 4 luglio 2021) L’attrice ha confessato tutta la rabbia e la sofferenza che sta vivendo da tre anni. Serena Grandi, pseudonimo di Serena Faggioli è una nota attrice e personaggio pubblico. Ha conquistato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 4 luglio 2021) L’attrice ha confessato tutta la rabbia e la sofferenza che sta vivendo da tre anni., pseudonimo diFaggioli è una nota attrice e personaggio pubblico. Ha conquistato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

borghi_claudio : Su @Radio24_news c'è uno che sta biasimando il Giappone per la gestione della pandemia 'a causa della cultura no va… - insideprelemi : Questo grazie a ????sono loro la causa.. ps nn cancello niente... Gli unici che si devono cancellare dai social ????… - ElizabethRavag1 : RT @TuvoReal: @Mariva2000 @mavakagher Assolutamente si. 'Purtroppo' per loro, si sono mossi in anticipo e usano schiavi poco intelligenti.… - NamasteDavide : @FrancescaLupo15 Io oggi pensavo al perché i medici & co. li stanno costringendo altrimenti non lavorano, credo sia… - jacopo_mattia : @filippo2021 @ilpost Scientificamente insensata? Sei serio? I vaccini sono approvati in via d'emergenza e le case f… -