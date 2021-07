5 luglio 1971 | scene di ordinaria follia per i Led Zeppelin al Vigorelli

Leggi su panorama

(Di domenica 4 luglio 2021) 5, quello che andò in scena a Milano dentro e fuori il Velodromofu il frutto del clima politico e sociale di quegli anni oltre che, con buone probabilità, il risultato della scelta di far esibire i Ledin un contesto alieno, all'interno del Cantagiro, uno show itinerante estivo in a cui partecipavano i cantanti italiani in voga allora. Fatto sta che una parte del pubblico non gradì il prezzo del biglietto d'ingresso: 1.500 lire. La scusa o forse la miccia per dare il via a una notte ditra scontri, tentativi di sfondamento da parte di ...