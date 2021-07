UE: piatti e cannucce di plastica al bando dal 3 Luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Grazie alla mossa dell’UE, è entrata ufficialmente in vigore la direttiva SUP. Quest’ultima punta a ridurre l’uso della plastica Una data importante. Oggi, grazie all’accordo dell’UE, è scattato ufficialmente il bando agli oggetti in plastica monouso più inquinanti, quelli trovati più frequentemente in mare e sulle spiagge. piatti e posate (ma non i bicchieri), cannucce, cotton fioc, palette da cocktail, bastoncini dei palloncini, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo. I negozi potranno continuare a venderli fino ad esaurire le scorte, poi saranno proibiti del tutto. Ma quali sono gli ... Leggi su zon (Di sabato 3 luglio 2021) Grazie alla mossa dell’UE, è entrata ufficialmente in vigore la direttiva SUP. Quest’ultima punta a ridurre l’uso dellaUna data importante. Oggi, grazie all’accordo dell’UE, è scattato ufficialmente ilagli oggetti inmonouso più inquinanti, quelli trovati più frequentemente in mare e sulle spiagge.e posate (ma non i bicchieri),, cotton fioc, palette da cocktail, bastoncini dei palloncini, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo. I negozi potranno continuare a venderli fino ad esaurire le scorte, poi saranno proibiti del tutto. Ma quali sono gli ...

