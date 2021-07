Tommaso e Valentina, a Temptation Island 2021 già fanno parlare di loro. Rischiano grosso, cos’è successo (Di sabato 3 luglio 2021) Una delle coppie che più ha attirato l’attenzione almeno nella prima puntata di Temptation Island è quella formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, circa 20 anni lui, 40 lei, che vivono con la di lui madre e che lamentano la gelosia ossessiva e patologica del ragazzo. Il tuo corpo è sacro E infatti si è subito visto il comportamento ammorbante del boy che tra un “abbassati il vestito” mentre la ragazza era seduta e un “metti sempre il copricostume”, una volta separati ad ogni video in cui la sua donna si mostrava in bikini a lui veniva una sincope. Tra crisi respiratorie vere o finte le ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 3 luglio 2021) Una delle coppie che più ha attirato l’attenzione almeno nella prima puntata diè quella formata daEletti eNulli Augusti, circa 20 anni lui, 40 lei, che vivono con la di lui madre e che lamentano la gelosia ossessiva e patologica del ragazzo. Il tuo corpo è sacro E infatti si è subito visto il comportamento ammorbante del boy che tra un “abbassati il vestito” mentre la ragazza era seduta e un “metti sempre il copricostume”, una volta separati ad ogni video in cui la sua donna si mostrava in bikini a lui veniva una sincope. Tra crisi respiratorie vere o finte le ...

antonellaa262 : Temptation Island 2021, anticipazioni seconda puntata. Tommaso ha davvero tradito Valentina con una tentatrice?… - hopeangel365 : Non ci posso credere che potrebbero aver squalificato Tommaso e Valentina ???? Se è così, non ha piu senso guardare… - infoitcultura : Ursula Bennardo commenta Tommaso e Valentina di Temptation: “Per me è molestia” - whatsthestry : RT @anghxazza: tommaso quando scopre che valentina è nata nuda #TemptationIsland - francy352001 : RT @Ri_Ghetto: No ma scusate io pensavo che inizialmente Tommaso scherzasse con la cosa dei costumi di Valentina ma invece è realmente seri… -