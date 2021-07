Temptation Island: tra i tentatori anche un ex volto di Pechino Express (Di sabato 3 luglio 2021) La prima puntata di Temptation Island ha riscosso un grande successo tra i telespettatori. Proprio come accade ogni anno, anche questa edizione del reality delle tentazioni porta in molti a seguire le vicende di fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici. Nel corso delle settimane che hanno preceduto l'esordio su Canale 5 di questa edizione di Temptation Island, abbiamo avuto modo di conoscere bene le sei coppie. Essendo iniziato da poco, per adesso ancora non c'è stata grande visibilità per i tentatori e per le tentatrici dello show di casa Mediaset. Tra i ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 3 luglio 2021) La prima puntata diha riscosso un grande successo tra i telespettatori. Proprio come accade ogni anno,questa edizione del reality delle tentazioni porta in molti a seguire le vicende di fidanzati, fidanzate,e tentatrici. Nel corso delle settimane che hanno preceduto l'esordio su Canale 5 di questa edizione di, abbiamo avuto modo di conoscere bene le sei coppie. Essendo iniziato da poco, per adesso ancora non c'è stata grande visibilità per ie per le tentatrici dello show di casa Mediaset. Tra i ...

