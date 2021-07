Pregliasco: 'Meno positivi grazie alla profilassi, essenziale completare le vaccinazioni' (Di sabato 3 luglio 2021) Neanche il tempo di star dietro alla , in Italia ormai al 22,7 per cento, ora spunta quella epsilon, ancora più preoccupante ma per fortuna poco diffusa. 'Questa nuova mutazione ci dimostra l'esigenza ... Leggi su leggo (Di sabato 3 luglio 2021) Neanche il tempo di star dietro, in Italia ormai al 22,7 per cento, ora spunta quella epsilon, ancora più preoccupante ma per fortuna poco diffusa. 'Questa nuova mutazione ci dimostra l'esigenza ...

Variante Delta, Pregliasco: «Meno positivi grazie alla profilassi, essenziale completare le vaccinazioni» ilmessaggero.it Covid Italia, il bollettino del 2 luglio: i nuovi casi sono 794 / LIVE Roma, 2 luglio 2021 - Sono 794 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 882 di ieri (e i 753 di venerdi' scorso: primi segnali di un calo settimanale che rallenta). Con 199.238 tamponi, ...

