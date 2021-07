Mikaela Neaze Silva | la situazione col fidanzato è peggiorata

Leggi su cityroma

(Di sabato 3 luglio 2021) Gossip “Oggi ho imparato a prendermi più cura di me stessa”, ha dichiarato la Velina bionda di Striscia la notizia Pubblicato su 3 Luglio 2021 Continuano i problemi di cuore di. Dopo aver annunciato la crisi con illa Velina bionda di Striscia la notizia ha svelato un’importante novità: la sua relazione d’amore con Bashir è ufficialmente in pausa. La distanza – lei in Italia, lui in Cina – ha pesantemente influito sul rapporto, che andava ormai avanti da ben quattro anni. Al settimanale Nuovo la conduttrice di Paperissima Sprint ha rivelato: “Ci siamo presi una pausa di ...