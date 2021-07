La denuncia della Ong Sea Watch | «Le motovedette libiche sparano sui migranti»

(Di sabato 3 luglio 2021) Si vedono raffiche di spari di mitraglia da una motovedetta libica verso un barcone con una quarantina dia bordo. Subito dopo si distinguono alcuni tentativi di speronamento dell’imbarcazione. Sono le immagini del video diffuso dalla ong Sea, con le riprese fatte dall’aereostessa ong in area Sar (Search and Rescue) maltese, che testimoniano l’ennesimo abuso di potere da partecosiddetta guardia costiera libica. Nel frattempo proseguono le ricerche dei nove dispersi del naufragio nel quale hanno perso la vita 7 donne, una delle quali incinta. «Ci faremo noi carico di tutte le spese ...

Advertising

Rinaldi_euro : Per i disabili però non si inginocchia nessuno! Dovrebbero vergognarsi! Antonio Maria Rinaldi, 'lo sfregio della Ue… - sabri1271 : RT @LaVeritaWeb: Uno studio denuncia i limiti dei tamponi: «Troppi cicli di amplificazione gonfiano i casi». Molti di quei pazienti, tuttav… - igsolkr : RT @LaVeritaWeb: Uno studio denuncia i limiti dei tamponi: «Troppi cicli di amplificazione gonfiano i casi». Molti di quei pazienti, tuttav… - DanielsunIt : RT @LaVeritaWeb: Uno studio denuncia i limiti dei tamponi: «Troppi cicli di amplificazione gonfiano i casi». Molti di quei pazienti, tuttav… - _xenio_ : RT @LaVeritaWeb: Uno studio denuncia i limiti dei tamponi: «Troppi cicli di amplificazione gonfiano i casi». Molti di quei pazienti, tuttav… -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia della

Rai News

Divieto di accesso e raccolta: chi sgarra rischia unapenale. Lonato del Garda è, stando a quanto riporta il quotidiano Bresciaoggi , che dà la ... abbiamo deciso di agire a tutelasalute ...Nella causa del popolo cubano contro il governo degli Stati Uniti si: 'Nel maggio 1979 il ... si incontrò a Parigi con un ufficialeCIA che si faceva chiamare 'Bernardo', di cui era ...Specchietti retrovisori divelti, finestrini in frantumi, bagagli rubati. Benvenuti sul Vesuvio, dove una banda di ladri ha preso mira le auto dei turisti. Nelle ultime due settimane sarebbero ...Processo al via il 27 luglio. I reati contestati vanno da abuso d'ufficio a truffa, da riciclaggio a corruzione. "Consistenti perdite per le finanze vaticane". Il cardinale: è una macchinazione ...