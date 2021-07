Inghilterra, difesa di ferro. Unica squadra a non subire gol in questo Europeo (Di sabato 3 luglio 2021) L’Inghilterra è l’ultima semifinalista di questo Europeo e si giocherà il passaggio in finale a Wembley, davanti al suo pubblico. Dopo un inizio singhiozzante, la squadra di Southgate ha ingranato in questa competizione, soprattutto dagli ottavi di finale di poi battendo la Germania e l’Ucraina addirittura 4-0. La cosa che colpisce è lo 0 davanti alla dicitura “gol subiti”. La porta inglese, infatti, non è mai stata infranta, è l’Unica squadra a non aver preso gol. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) L’è l’ultima semifinalista die si giocherà il passaggio in finale a Wembley, davanti al suo pubblico. Dopo un inizio singhiozzante, ladi Southgate ha ingranato in questa competizione, soprattutto dagli ottavi di finale di poi battendo la Germania e l’Ucraina addirittura 4-0. La cosa che colpisce è lo 0 davanti alla dicitura “gol subiti”. La porta inglese, infatti, non è mai stata infranta, è l’a non aver preso gol. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

barlumedisperan : @PeppinInter Inghilterra tosta in difesa con , Maguire e Stones, a centrocampo giocano con un uomo in meno (Phillip… - SarnoRaffaele : RT @RobertoRenga: Detto che la forza dell’Inghilterra si trova in difesa, non va certo dimenticata la qualità degli altri. Kane, ritrovato… - MassimoCaputi : All'Olimpico il quarto di finale meno equilibrato. #Inghilterra troppo forte, #Ucraina poco consistente soprattutto… - RobertoRenga : Detto che la forza dell’Inghilterra si trova in difesa, non va certo dimenticata la qualità degli altri. Kane, ritr… - Popopozau : Eh... Non gioca per niente male l'Inghilterra. Ha tanti giocatori pericolosi, forti, e una difesa molto solida, a p… -