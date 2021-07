Il Voto col Portafoglio compie 10 anni e approda al Centro Leonardo di Fiumicino (Di sabato 3 luglio 2021) Le porte del Centro commerciale si aprono ai produttori sostenibili, educando i cittadini ad acquisti più responsabili e giusti Roma, 3 lug. 2021 – NeXt Social Commerce e il suo portale Gioosto.com escono dal digitale e creano un’isola di acquisti sostenibili presso il Centro Leonardo di Fiumicino, a Roma, che da sempre si impegna e sostiene attività e progetti volti ad una società sempre più sostenibile. Grazie alla partnership stretta da NeXt Social Commerce, Agricoltura Sociale Capodarco e Consorzio Sale della Terra, con la principale realtà aggregativa di agricoltura biologica – il Consorzio BioRoma – tanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) Le porte delcommerciale si aprono ai produttori sostenibili, educando i cittadini ad acquisti più responsabili e giusti Roma, 3 lug. 2021 – NeXt Social Commerce e il suo portale Gioosto.com escono dal digitale e creano un’isola di acquisti sostenibili presso ildi, a Roma, che da sempre si impegna e sostiene attività e progetti volti ad una società sempre più sostenibile. Grazie alla partnership stretta da NeXt Social Commerce, Agricoltura Sociale Capodarco e Consorzio Sale della Terra, con la principale realtà aggregativa di agricoltura biologica – il Consorzio BioRoma – tanti ...

Advertising

ItaIiaSovrana : RT @LaVeritaWeb: Italia viva chiede l'abolizione di due articoli e la difesa dell'autonomia delle scuole. I giallorossi vogliono forzare la… - 99FILVTER : col cazzo che voto - onnivoritaliani : @ConteZero76 Col voto segreto non ci sarebbero comunque le dichiarazioni prima? Non credo che Renzi al momento in c… - AndreaUsvi : @PAF982 @elio_vito @lauracesaretti1 @ilgiornale Guarda che col voto segreto le sorpresine verrano anche da parte PD e M5S, eh. - ConteZero76 : @onnivoritaliani Il discorso è politico. Se si vuole andare avanti col DDL Zan si va con quello, ma quello sarà a v… -