(Di sabato 3 luglio 2021) LECCE - Un vasto incendio ha interessato nella tarda mattina la costa di, in. Le fiamme sono divampate sul costone a nord della Grotta della Zinzulusa, in località Monte Lacquaro. Il ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Il Salento va a fuoco, rogo domato a Castro dopo ore grazie a canadair - DarJedburgh : Ma scusate , cosa pretendete dagli olivicoltori . Non è sopportabile il costo dello svellimento e taglio. Incendi,… - EREpifania : Xylella dei fuochi Incendi, il Salento brucia ancora: vigili del fuoco arrivati anche da Abruzzo e Molise. Fiamme… - rep_bari : Incendi, il Salento brucia ancora: vigili del fuoco arrivati anche da Abruzzo e Molise. Fiamme a Ostuni, il vento o… - piazzasalento : A fuoco una discarica abusiva: brucia di tutto, dagli elettrodomestici ai ciclomotori ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Salento fuoco

La Repubblica

LECCE - Un vasto incendio ha interessato nella tarda mattina la costa di Castro, in. Le fiamme sono divampate sul costone a nord della Grotta della Zinzulusa, in località Monte ...dele la ...Ancora fiamme nel. Questa volta a bruciare, ormai da qualche ora, è l'area di macchia mediterranea che si ... sul posto sono al lavoro diverse squadre di vigili delche stanno cercando di ...LECCE - Un vasto incendio ha interessato nella tarda mattina la costa di Castro, in Salento. Le fiamme sono divampate sul costone a nord della Grotta della Zinzulusa, in località Monte Lacquaro. Il ro ...Un vasto incendio ha interessato nella tarda mattina la costa di Castro, in Salento. Le fiamme sono divampate sul costone a nord della Grotta della Zinzulusa, in località Monte Lacquaro. (ANSA) ...