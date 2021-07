Il Centro-Nord l’area più colpita dalla crisi (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020 la crisi ha colpito più le aree del Nord-ovest e del Nord-est, dove il Prodotto interno lordo è diminuito in volume del 9,1%. La contrazione è stata meno accentuata al Centro (-8,8%) mentre il Sud ha subito la perdita più contenuta (-8,4%). E’ quanto emerge da un report dell’Istat.Il settore più penalizzato dall’emergenza sanitaria è stato quello del Commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni che al Nord-est e nel Mezzogiorno ha perso il 14,5% del valore aggiunto.L’occupazione è diminuita in modo più omogeneo a livello territoriale: -2,1% nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020 laha colpito più le aree del-ovest e del-est, dove il Prodotto interno lordo è diminuito in volume del 9,1%. La contrazione è stata meno accentuata al(-8,8%) mentre il Sud ha subito la perdita più contenuta (-8,4%). E’ quanto emerge da un report dell’Istat.Il settore più penalizzato dall’emergenza sanitaria è stato quello del Commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni che al-est e nel Mezzogiorno ha perso il 14,5% del valore aggiunto.L’occupazione è diminuita in modo più omogeneo a livello territoriale: -2,1% nel ...

Advertising

GDF : #GDF #Roma: consegne di pasti a domicilio nel periodo di contenimento della pandemia. Individuati, tra il centro st… - claudia161067 : RT @massimo4951: Gerry Un dolcissimo cagnolino di 2 anni taglia piccola peso solo 7 kg. Mi trovo in Puglia ma posso raggiungere tutto… - brunamar14 : RT @massimo4951: Gerry Un dolcissimo cagnolino di 2 anni taglia piccola peso solo 7 kg. Mi trovo in Puglia ma posso raggiungere tutto… - a_conti_fatti : RT @ElisaCuccolo: Questa Bella Gattina Dolcissima di 2 Anni, Già Sterilizzata, Si Chiama Gigia. ?? Vive In Strada Accudita Da Volontari, Ma… - AFAntoAnt : RT @fatina909: ???????????????? Palermo Rinuncia di proprietà. Zora, buonissima pinscher di 8 anni, pesa 5.5 kg. Adottabile al centro nord. Info 3… -