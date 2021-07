Falsi vaccini e green pass taroccati a 130 euro | tutto sul dark web

(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 luglio 2021 - Nel giorno dell'entrata in vigore della certificazione vaccinalepea indispensabile per poter tornare a viaggiare liberamente, arriva subito una maxioperazione della Procura ...

e Green Passvenduti nel dark web ad un prezzo che oscillava tra i cento e i 130 euro. Lo ha scoperto il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza che ......contro la vendita illegale sul dark web di false fiale di vaccino anti covid - 19 e... Con l'operazione la Gdf ha scardinato un mercato parallelo die 'Green Pass' contraffatti. Gli ...Vaccin e green pass falsi venduti a 110 euro in rete. Coronavirus - Guardia di finanza - Operazione Vax free - Dieci canali sequestrati ...Vaccini e Green Pass falsi venduti nel dark web. Il sequestro preventivo della Gdf è avvenuto l'altro ieri, giorno in cui è entrata in vigore la certificazione vaccinale ...