Fabio Cannavaro | “Voglio tornare in Italia | posso allenare nei top campionati”

(Di sabato 3 luglio 2021)sente la nostalgia dell’. L’ex difensore, pallone d’oro nel 2006 e successivamente allenatore in Cina e di recente alla guida del Guanghzou, vuole mettersi alla prova anche nei topeuropei, come spiega ai microfoni di Sky Sport: “Adesso sì, ho voglia diin. Sono anni che alleno. Ho ancora un anno e mezzo di contratto al Guanghzou, una società che mi ha permesso di lavorare, crescere tanto egiocatori forti. La mia idea è quella die mettermi alla prova neieuropei. ...

Fabio Cannavaro sente la nostalgia dell'Italia. L'ex difensore, pallone d'oro nel 2006 e successivamente allenatore in Cina e di recente alla guida del Guanghzou, vuole mettersi alla prova anche nei ...
L'ex difensore della Juventus e della Nazionale Fabio Cannavaro, si è espresso sul successo degli azzurri ai microfoni di Sky Sport: "Sto godendo con la Nazionale, sono molto