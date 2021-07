F1 | Sergio Perez | “Weekend difficile finora | ma abbiamo una posizione di partenza positiva per la gara”

(Di sabato 3 luglio 2021)svolge un ottimo lavoro e chiude al terzo posto le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2021, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull ha accusato un ritardo di 270 millesimi dalla pole position del compagno di squadra Max Verstappen, riuscendo però a precedere entrambe le Mercedes grazie ad un buonissimo ultimo tentativo in Q3. “È stato unmoltoinseguito il bilanciamento ideale,esplorato la vettura in tutte le aree e ci siamo avvicinati sempre di più ad ogni tentativo. ...

Sergio Perez conquista, a casa Red Bull, la terza posizione: nelle qualifiche del GP d'Austria il messicano riesce a precedere Hamilton. "E' stato un week end molto difficile, abbiamo esplorato la vettura in ogni area e ci siamo avvicinati di più a ogni tentativo. Non è stato semplice, è stato un lavoro molto duro ma abbiamo fatto un b ...