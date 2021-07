Covid in Campania | altri 139 positivi | torna a salire la curva dei contagi 2 | 19%

(Di sabato 3 luglio 2021) Aumentano i nuovie sale anche ladeida Coronavirus in, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare...

Advertising

ottopagine : Covid-19 in Campania: 139 i nuovi positivi - sscalcionapoli1 : Coronavirus – Campania, 139 positivi su 6.339 tamponi nelle ultime 24 ore - napolista : Oltre seimila tamponi processati, aumentano di un'unità le terapie intensive. Calano ancora i ricoveri ordinari - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #3luglio #Coronavirus #Covid_19 - occhio_notizie : Il traguardo della #Campania > -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

I lunghi mesi di lockdown vissuti nel 2020 a causa del- 19 non hanno fermato l'aggressione ... Sant'Aronne: vita e martirologio del Santo del 1° luglio Santo del giorno Redazione- 1 Lug ...Allargando però l'analisi a tutti i contagi sul lavoro da- 19 , il rapporto tra i generi si ... a eccezione della Calabria, della Sicilia e della, dove l'incidenza delle donne sul ...Questo il bollettino di oggi con dati aggiornati alle 23.59 di ieri.03 luglio 2021La situazione aggiornata in Italia e nel mondo Sono 932 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 794 di ieri e soprattutto gli 838 di sabato scorso ...