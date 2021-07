Call of Duty Warzone: un nuovo hack consente di uccidere i nemici sparando a terra – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 3 luglio 2021) Nonostante gli sforzi, gli hacker di Call of Duty Warzone sono sempre un passo in avanti: l’ultima trovata consente di uccidere semplicemente sparando a terra.. Nonostante gli sforzi di Activision, gli hacker di Call of Duty Warzone sono sempre un passo in avanti. Soprattutto su PC il battle royale è funestato da giocatori che per qualche strana ragione si divertono a giocare con degli hack attivati, che gli consentono di avere enormi aiuti. Per esempio l’ultima loro ... Leggi su helpmetech (Di sabato 3 luglio 2021) Nonostante gli sforzi, glier diofsono sempre un passo in avanti: l’ultima trovatadisemplicemente.. Nonostante gli sforzi di Activision, glier diofsono sempre un passo in avanti. Soprattutto su PC il battle royale è funestato da giocatori che per qualche strana ragione si divertono a giocare con degliattivati, che gli consentono di avere enormi aiuti. Per esempio l’ultima loro ...

Advertising

velezista : Ostia, el nuevo Call of Duty WW3 - GamingToday4 : Call of Duty Warzone: un nuovo hack consente di uccidere i nemici sparando a terra - CallofDutyIT : Yegor è alleato con Chimera... e con il tuo album di adesivi Colleziona tutti gli operatori dalle varie pagine di… - misteruplay2016 : Call of Duty Warzone, il nuovo hack in circolazione elimina i nemici sparando semplicemente a terra - Eurogamer_it : #CallOfDutyWarzone, il nuovo hack in circolazione elimina i nemici sparando semplicemente a terra. -