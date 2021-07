Calciomercato Juventus | Allegri ' bocciato' - ' Meglio uno straniero'

Advertising

Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - DiMarzio : #Calciomercato #Roma, idea #Demiral in difesa: la #Juventus chiede 40 milioni di euro - DiMarzio : Dall'#Arsenal alla #Juve, il dirigente del #Sassuolo ha fatto il punto sul futuro di #Locatelli - Marco562017 : RT @calciomercatoit: ???#Juventus, #Trezeguet 'boccia' #Allegri: 'Mi sarebbe piaciuto un allenatore straniero' - infoitsport : Calciomercato Juventus, addio al bomber | Futuro in Francia -

Spunta la frase di Trezeguet sul nuovo allenatore della, bocciata la scelta disu AllegriDavid Trezeguet 'boccia' le scelte di mercato della. L'ex attaccante ha parlato dei bianconeri facendo il punto su alcune decisioni ...L'expotrebbe saltare tutta la prima parte della prossima stagione, costringendo il club ... Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE ...Pogba alla Juventus – Quelle che stiamo vivendo sono ore febbrili, quelle in cui sta per partire in maniera concreta il calciomercato. Soprattutto in casa Juventus, in cui aleggia un po’ di timore per ...Il nuovo post del numero 10 bianconero ha scatenato i commenti: in tanti vogliono rivedere la coppia nella Juventus di Massimiliano Allegri ...