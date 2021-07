Anna Tatangelo sarà l’erede di Barbara D’Urso: l’annuncio che scioglie i dubbi (Di sabato 3 luglio 2021) Anna Tatangelo prenderà il posto di Barbara D’Urso, nella sua fascia oraria. l’annuncio dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset E’ in arrivo una grande novità per Anna Tatangelo. Come già… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 3 luglio 2021)prenderà il posto di, nella sua fascia oraria.dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset E’ in arrivo una grande novità per. Come già… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

andreapalazzo2 : RT @Spettacolinews_: Il nuovo album di @_AnnaTatangelo_, “AnnaZero”, è disponibile da oggi, venerdì 2 luglio, anche in formato fisico! #Ann… - vesuvianonews : Anna Tatangelo molto attiva sui social, pubblica una foto in cui appare come al solito in splendida forma. Tra i t… - zazoomblog : Anna Tatangelo sostituisce Barbara D’Urso? Le parole della cantante - #Tatangelo #sostituisce #Barbara - ATFANCLUB_ : RT @Spettacolinews_: Il nuovo album di @_AnnaTatangelo_, “AnnaZero”, è disponibile da oggi, venerdì 2 luglio, anche in formato fisico! #Ann… - blogtivvu : Mediaset, #AnnaTatangelo al posto di #BarbaradUrso: silenzio rotto -