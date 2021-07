Sir Richard Branson andrà nello spazio l’11 luglio. Batterà sul tempo Jeff Bezos? (Di venerdì 2 luglio 2021) Richard Branson, fondatore di Virgin Galactic, farà parte dell’equipaggio della VSS Unity che l’11 luglio porterà sei astronauti nello spazio. Potrebbe fare prima di Jeff Besoz, in partenza solo il 20 luglio, ma c’è il mistero della linea di Kármán.... Leggi su dday (Di venerdì 2 luglio 2021), fondatore di Virgin Galactic, farà parte dell’equipaggio della VSS Unity cheporterà sei astronauti. Potrebbe fare prima diBesoz, in partenza solo il 20, ma c’è il mistero della linea di Kármán....

