Oddio, i neo sanbabilini! (Di venerdì 2 luglio 2021) Non sentivo più l’espressione “Milano bene” dai tempi dei “sanbabilini” con i Ray-Ban degli anni ’70, di San Babila ore 20, o di La polizia s’incazza. Sarà l’irresistibile attrazione del vintage, ma tutti gli online sparavano ieri contro “i giovani della Milano bene”, i nuovi mostri neofascisti e suprematisti arrestati a Milano (quattro, ventenni: anche se a leggere i titoli sembrava una retata) perché in procinto di debuttare nel crimine razzista con un’azione violenta (“ma eviterei la testa se non finiamo nei guai”) contro una vittima esemplare: nero, musulmano, di sinistra. Lo volevano sprangare, i quattro adepti al gruppo Avanguardia Rivoluzionaria che si ispirava a Breivik e ai ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Non sentivo più l’espressione “Milano bene” dai tempi dei “sanbabilini” con i Ray-Ban degli anni ’70, di San Babila ore 20, o di La polizia s’incazza. Sarà l’irresistibile attrazione del vintage, ma tutti gli online sparavano ieri contro “i giovani della Milano bene”, i nuovi mostri neofascisti e suprematisti arrestati a Milano (quattro, ventenni: anche se a leggere i titoli sembrava una retata) perché in procinto di debuttare nel crimine razzista con un’azione violenta (“ma eviterei la testa se non finiamo nei guai”) contro una vittima esemplare: nero, musulmano, di sinistra. Lo volevano sprangare, i quattro adepti al gruppo Avanguardia Rivoluzionaria che si ispirava a Breivik e ai ...

