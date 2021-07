Niente MotoGP: Razgatlioglu resta in Yamaha Superbike fino al 2023 (Di venerdì 2 luglio 2021) Toprak Razgatlioglu resta in Superbike con la Yamaha fino al 2023: l'annuncio del rinnovo del contratto fra il turco e la casa di Iwata arriva alla vigilia della tappa di Donington del mondiale ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 luglio 2021) Toprakincon laal: l'annuncio del rinnovo del contratto fra il turco e la casa di Iwata arriva alla vigilia della tappa di Donington del mondiale ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente MotoGP Niente MotoGP: Razgatlioglu resta in Yamaha Superbike fino al 2023 Sfuma così la possibilità di un suo passaggio in MotoGP, ventilato dopo la rescissione anticipata fra Maverick Vinales e la Yamaha alla fine del 2021. prestazioni notevoli ? Attualmente secondo nel ...

Al Mugello con la Suzuki GSX - R Racing Academy. Ecco cosa s'impara Le moderne supersportive sono le moto che più ci fanno avvicinare ai nostri beniamini di MotoGP e SBK , ma quanti di noi sanno sfruttare il loro potenziale? La risposta è pochi, anzi ...(vi dice niente ...

SBK, Niente MotoGP, ecco perché Toprak Razgatlioglu è rimasto in Superbike! GPOne.com Valentino Rossi e il ritiro: perché il Dottore deve decidere lui se e quando ritirarsi Il misero bottino di 17 punti e la diciannovesima piazza nella classifica piloti della MotoGp. Il bilancio di metà stagione di Valentino Rossi parla negativo, anche per un feeling mai nato con la Yama ...

MotoGP: il papà di Vinales svela i retroscena della rottura con Yamaha “In Yamaha non era felice al contrario che a casa- ha detto - in cui ha una situazione bella e rilassante. Maverick è come Marquez ha bisogno di una moto più aggressiva, la M1 non è adatta per lui” ...

