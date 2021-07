“Ma sei tu?! Irriconoscibile”. Benedetta Rossi, la vera trasformazione: così non si è davvero mai vista (Di venerdì 2 luglio 2021) Benedetta Rossi e una cuoca classe 1972, nata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Come per la stragrande maggioranza dei suoi colleghi Benedetta ha mosso i suoi primi passi in cucina imparando i segreti della mamma e della nonna nonna. In seguito Benedetta ha deciso di aprire un blog dove far conoscere le proprie ricette. Solo qualche giorno faBenedetta Rossi ha pubblicato un video del suo cane defunto, Nuvola, e nella didascalia ha scritto: “Abbiamo ritrovato un video di un anno fa in cui Nuvola guardava l’arcobaleno e sembrava così sereno”, ha scritto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)e una cuoca classe 1972, nata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Come per la stragrande maggioranza dei suoi colleghiha mosso i suoi primi passi in cucina imparando i segreti della mamma e della nonna nonna. In seguitoha deciso di aprire un blog dove far conoscere le proprie ricette. Solo qualche giorno faha pubblicato un video del suo cane defunto, Nuvola, e nella didascalia ha scritto: “Abbiamo ritrovato un video di un anno fa in cui Nuvola guardava l’arcobaleno e sembravasereno”, ha scritto la ...

Advertising

lastknight : Breve reminder con il sopraggiungere del caldo: no, non solo loro che “si vestono da tr**e”, sei semplicemente tu c… - RadioItalia : 'Tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri e questa canzone che gira e rigira, la dedico a te'… - dinolanaro : I genitori ti cacciano di casa perché sei lesbica. Tu truffi i tuoi donatori. La mela non cade lontano dall'albero (dell'ignoranza). - zazoomblog : “Ma sei tu?! Irriconoscibile”. Benedetta Rossi la vera trasformazione: così non si è davvero mai vista -… - sphinx_bts : @SoleArmy21 Lo so, ti capisco davvero, ci sono certe situazioni che diventano insostenibili e che anche se all’iniz… -