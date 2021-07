La via stretta (Di venerdì 2 luglio 2021) Il precedente governo aveva deciso di indebitarsi per 5 miliardi affinché arrivasse nelle mani di chi spende con la carta di credito una piccola mancia, detto cashback. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) Il precedente governo aveva deciso di indebitarsi per 5 miliardi affinché arrivasse nelle mani di chi spende con la carta di credito una piccola mancia, detto cashback.

Ultime Notizie dalla rete : via stretta Al via sabato a Pescara la stagione dei saldi con la "Notte dello shopping" ... ma che per far questo è necessaria una stretta collaborazione tra il soggetto pubblico e gli ... oltretutto, coincide con il via ai saldi". Nel corso dell'incontro è stato riconfermato come si potranno ...

Violenza e risse continue, ennesima stretta in Borgo stazione: alcolici vietati nei minimarket UDINE - Nuova stretta per l'area limitrofa alla stazione : i minimarket del quartiere delle magnolie non potranno ...settore alimentare e i laboratori artigianali alimentare della zona compresa tra via ...

Al via la Rete dei presidi Farmaceutici solidali. Stretta partnership tra Egualia, Banco Farmaceutico e Fofi Quotidiano Sanità La via stretta Il precedente governo aveva deciso di indebitarsi per 5 miliardi affinché arrivasse nelle mani di chi spende con la carta di credito una piccola mancia, detto cashback.

Fontivegge, stretta sui balordi della rissa «Locali etnici, regolamento più severo» IL CASO Prenderli il prima possibile. Dare un nome e un cognome a chi ha creato una volta in più paura e senso di insicurezza a Fontivegge. Con quelle botte all'esterno di un locale ...

