La variante Delta si sta diffondendo anche in Italia. Prevalenza al 22,7% e focolai in 16 regioni. Brusaferro: "È un dato che deve essere monitorato con grande attenzione". Al 22 giugno scorso, secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di Sanità, la Prevalenza della variante Alfa (B.1.1.7) era del 57,8%, in calo rispetto all'88,1% del 18 maggio, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 16,7% e il 100%. Alla stessa data, la variante Gamma (P.1) aveva una Prevalenza pari a 11,8% (con un range tra 0 e 37,5%, mentre nella precedente survay era al 7,3%).

