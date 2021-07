La Roja è cresciuta con un pizzico di fortuna ed è tra le prime quattro | gli scatti più belli

(Di venerdì 2 luglio 2021) La Spagna batte ai calci di rigore la Svizzera dopo l'1 - 1 di regolamentari e supplementari e va in semifinale. Dopo un inizio a rilento in questo Europeo, ladi partita in partita.

La Spagna batte ai calci di rigore la Svizzera dopo l'1 - 1 di regolamentari e supplementari e va in semifinale. Dopo un inizio a rilento in questo Europeo, ladi partita in partita.La verità è che laha alcuni limiti evidenti, strutturali: la scelta forte di Luis Enrique di ... La Spagna dei ragazzini è peròdentro al torneo e ora è giusto considerarla una delle ...Dopo 120 minuti il risultato era inchiodato sull'1-1 SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (ITALPRESS) - La prima semifinalista di Euro2020 é la Spagna. Le Furie Rosse pieg ...La truppa di Petkovic scenderà in campo senza capitan Xhaka. Tre nomi per sostituirlo: Zakaria, Sow o Fernandes.