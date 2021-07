Green pass, Sileri: “Per ora va bene la prima dose. Tuttavia l’Ue deve uniformarsi, stesse regole per tutti” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Come ho detto già la scorsa settimana: controlliamo i dati, vediamo la prevalenza di queste varianti in Italia, ma la mia opinione è che dobbiamo valutare attentamente, perché dovrà essere fatto, il cambiamento del Green pass con le due dosi“. Dunque, riguardo al ‘Green pass’, “Per ora rimane così” ha tenuto ribadire il sottosegretario alla Salute intervenendo su Sky Tg24. Sileri: “Se il virus cambia strategia, anche noi dobbiamo cambiare strategia” Sileri ha infatti spiegato che, ”Se sappiamo che con una dose sei abbastanza coperto, ma non sufficientemente coperto allora ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) “Come ho detto già la scorsa settimana: controlliamo i dati, vediamo la prevalenza di queste varianti in Italia, ma la mia opinione è che dobbiamo valutare attentamente, perché dovrà essere fatto, il cambiamento delcon le due dosi“. Dunque, riguardo al ‘’, “Per ora rimane così” ha tenuto ribadire il sottosegretario alla Salute intervenendo su Sky Tg24.: “Se il virus cambia strategia, anche noi dobbiamo cambiare strategia”ha infatti spiegato che, ”Se sappiamo che con unasei abbastanza coperto, ma non sufficientemente coperto allora ...

