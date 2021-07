F1, GP Austria 2021. La pioggia disturba la FP2. Lewis Hamilton il più veloce, poi finisce nella ghiaia (Di venerdì 2 luglio 2021) La giornata del Gran Premio d’Austria interamente dedicata alle prove libere è andata in archivio. All’autodromo di Spielberg si è conclusa anche la seconda sessione di free practice. Anche nel pomeriggio è stato possibile testare le gomme prototipo, quelle dalla costruzione più rigida al posteriore che saranno introdotte a partire dal prossimo GP di Gran Bretagna. Ebbene, con tali pneumatici Max Verstappen è nuovamente risultato il più rapido, precedendo di due decimi Valtteri Bottas e di quattro Lewis Hamilton, peraltro autore di diverse sbavature. Dal canto loro, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno pagato poco più di mezzo secondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) La giornata del Gran Premio d’interamente dedicata alle prove libere è andata in archivio. All’autodromo di Spielberg si è conclusa anche la seconda sessione di free practice. Anche nel pomeriggio è stato possibile testare le gomme prototipo, quelle dalla costruzione più rigida al posteriore che saranno introdotte a partire dal prossimo GP di Gran Bretagna. Ebbene, con tali pneumatici Max Verstappen è nuovamente risultato il più rapido, precedendo di due decimi Valtteri Bottas e di quattro, peraltro autore di diverse sbavature. Dal canto loro, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno pagato poco più di mezzo secondo ...

