F1, Antonio Giovinazzi: “Domani sarà molto difficile qualificarsi” (Di venerdì 2 luglio 2021) Antonio Giovinazzi esprime il proprio commento al termine delle prove libere del Gran Premio d’Austria, nona tappa del Mondiale F1 2021. Il portacolori di Alfa Romeo ha concluso al decimo posto la FP2, la più indicativa in termini cronometrici. Il pugliese ha disputato solo uno dei due turni odierni. Ricordiamo infatti la presenza in mattinata del britannico Callum Ilott, pilota dell’Accademy della Ferrari che attualmente gareggia nel GT World Challenge Europe Endurance Cup. Giovinazzi ha affermato ai microfoni di Sky Sport: “Alla fine non è mai semplice andare forte quando salti un turno. La FP2 è stata buona, peccato per la pioggia che ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021)esprime il proprio commento al termine delle prove libere del Gran Premio d’Austria, nona tappa del Mondiale F1 2021. Il portacolori di Alfa Romeo ha concluso al decimo posto la FP2, la più indicativa in termini cronometrici. Il pugliese ha disputato solo uno dei due turni odierni. Ricordiamo infatti la presenza in mattinata del britannico Callum Ilott, pilota dell’Accademy della Ferrari che attualmente gareggia nel GT World Challenge Europe Endurance Cup.ha affermato ai microfoni di Sky Sport: “Alla fine non è mai semplice andare forte quando salti un turno. La FP2 è stata buona, peccato per la pioggia che ...

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Giovinazzi Giovinazzi, obiettivo qualifica nel GP d'Austria: "Dovremo restare dove siamo" Antonio Giovinazzi porta la macchina in decima posizione , con l'1'05"511, 32 giri ma non un vero tentativo con gomma morbida, perché nel momento buono sono arrivate poche gocce di pioggia a impedire ...

F1, GP d'Austria: Ferrari molto indietro nelle seconde libere Le Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e del finlandese Kimi Raikkonen si sono piazzate decima e quattordicesima, chiudono il gruppo, come d'abitudine, le Williams del britannico George Russell e del ...

F1, papà Giovinazzi: "Il mio Antonio, predestinato già a 2 anni. E quella volta con Wolff…" La Gazzetta dello Sport F1, Antonio Giovinazzi: “Domani sarà molto difficile qualificarsi” Antonio Giovinazzi esprime il proprio commento al termine delle prove libere del Gran Premio d'Austria, nona tappa del Mondiale F1 2021. Il portacolori di Alfa Romeo ha concluso al decimo posto la FP2 ...

Giovinazzi, obiettivo qualifica nel GP d'Austria: "Dovremo restare dove siamo" Per Alfa Romeo è fondamentale migliorare al sabato e staccare posizioni di partenza migliori. Il venerdì di Antonio Giovinazzi si chiude con buone sensazioni, da confermare in qualifica, dove finora A ...

