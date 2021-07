Dritto e Rovescio | l’endorsement di Salvini | «Grazie a Rete4 per questi programmi» Poi lo scontro tra Del Debbio e un pakistano in collegamento – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 2 luglio 2021)Quelli bravi lo definirebbero un «endorsement». Un apprezzamento plateale nei confronti di qualcuno. Esattamente quello che ieri sera Matteoha pronunciato in diretta tv in favore die dei suoid’informazione. Il leader della Lega, intervenendo nell’ultima puntata stagionale del talk showsi è rivolto a Paolo Delcon queste parole: “Permettimi di ringraziare te e Rete 4 per idi informazione controcorrente che fa, con Nicola Porro, con Mario Giordano e con ...