Covid, monitoraggio Iss: variante Alfa ancora predominante, ma casi Delta in aumento (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo i dati, sottoposti all'esame della cabina di regia, continua la riduzione dell'Rt nazionale a 0,63 rispetto allo 0.69 della settimana scorsa e scende ancora l'incidenza dei casi di Covid in Italia a 9 casi ogni 100mila abitanti rispetto agli 11 di 7 giorni fa. Si temono però le varianti del virus e gli esperti chiedono il tracciamento, il sequenziamento capillare e un'elevata copertura vaccinale

