Caso Saman Abbas: e se fosse stata italiana? (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Caso di Saman Abbas ignorato dal mondo democratico, femminista e progressista. Il suo è stato un atto di libertà e noi non glielo abbiamo riconosciuto Proseguono le ricerche di Saman Abbas, la giovane di 18 anni scomparsa. Non ci sono molte speranze purtroppo su un possibile ritrovamento della ragazza, e l’ipotesi che la sua famiglia possa averla uccisa diventa sempre più plausibile. La famiglia di Saman avrebbe ucciso la ragazza a causa del rifiuto da parte della giovane di un matrimonio combinato con un Pakistano. La storia di Saman sta diventando ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 luglio 2021) Ildiignorato dal mondo democratico, femminista e progressista. Il suo è stato un atto di libertà e noi non glielo abbiamo riconosciuto Proseguono le ricerche di, la giovane di 18 anni scomparsa. Non ci sono molte speranze purtroppo su un possibile ritrovamento della ragazza, e l’ipotesi che la sua famiglia possa averla uccisa diventa sempre più plausibile. La famiglia diavrebbe ucciso la ragazza a causa del rifiuto da parte della giovane di un matrimonio combinato con un Pakistano. La storia dista diventando ...

Advertising

SusannaCeccardi : Giuseppe Cruciani ha ragione: la sinistra parla troppo del Ddl Zan e troppo poco del triste caso di Saman. - LositoLuciano : @Drittorovescio_ @giucruciani La sinistra italiana è quella che fa credere di difendere i diritti di ogni minoranza… - GIUSEPPECACACE8 : RT @ilgiornale: Giuseppe Cruciani a Dritto e rovescio contro i dem per il caso Saman e la negazione del contesto religioso islamico in cui… - Rocha496 : RT @ilgiornale: Giuseppe Cruciani a Dritto e rovescio contro i dem per il caso Saman e la negazione del contesto religioso islamico in cui… - 007Vincentxxx : RT @LaLaumon: @emabignardi @007Vincentxxx @GiorgiaMeloni Ah vero la mini postilla della Meloni su questo caso. Ma per favore. Tutta scena p… -