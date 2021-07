Vignaroli | verso protocollo per inchiesta su abbandono rifiuti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Da oggi il campo rom della Monachina non esiste più. Le ultime persone rimaste hanno tutte accettato le proposte di nuova sistemazione tranne quattro che verranno comunque seguite dagli assistenti sociali per un complesso percorso di integrazione consono e, si spera, duraturo”. Lo ha dichiarato con una nota il Presidente della Commissione Ecomafie Stefano, a margine di un sopralluogo nella zona del campo rom. “Da poco è andata via la Sindaca di Roma- ha spiegato il presidente della Ecomafie- che ringrazio insieme a tutti gli assistenti sociali del Comune di Roma che da tre anni hanno lavorato al progetto europeo di superamento dei campi nomadi, e da ...