Venerus | il tocco magico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Venerus tocco

Vanity Fair.it

... c'è l'attitudine dei Sxrrxwland ( BREAKOUT v10 ), ci sono le ritmiche di Generic Animal e pure undi, per rimanere nei nostri confini; se vogliamo attraversare l'oceano, invece, il ......quasi inediti " basti pensare alla dizione particolare di artisti come Mahmood o, un po' ... L'unione tra la voce da sirena di Joan e le basi musicalmente inclassificabili, con undi hip ...Per alcuni è «la grande novità della musica italiana». Ora che porta il suo disco onirico in tour, il cantautore racconta perché il suo essere «lievemente dissociato» gli ha regalato la libertà ...