Ufficiale | Frosinone | rescissi i contratti di Verde e Baroni

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ilha annunciato di aver risolto idi due giocatori. Si tratta di Francesco, classe 2000 e Riccardo, classe 1998. Ecco la nota: “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo per laone consensuale con i calciatori Francescoe Riccardo”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Un altro giovane interessante, su cui il Frosinone avrebbe messo gli occhi addosso, è il ... Per quanto concerne altri nomi in entrata da oggi, con l'inizio ufficiale del calciomercato, si ...Ufficiali in casa Frosinone le rescissioni contrattuali di Francesco Verde e Riccardo Baroni. Il primo, difensore classe 2000 che aveva ancora un altro anno con i giallazzurri, è reduce dall'esperienza ... Inizia oggi la nuova stagione del Frosinone calcio, un nuovo corso imperniato su un progetto triennale annunciato la settimana.