Temperature in picchiata, temporali e grandine: ecco il primo weekend di luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) In questi giorni grandinate eccezionali stanno colpendo Francia, Germania, Svizzera, Austria e Olanda. Tra poco potrebbe toccare anche all’Italia, avverte il team del sito www.iLMeteo.it. “L’anticiclone sta per fare le valigie, quanto meno al Nord e al suo posto arriverà una sfuriata temporalesca” spiegano gli esperti avvisando “che dopo un giovedì e un venerdì con alcuni temporali su Triveneto ed Emilia Romagna, da sabato l’ingresso di correnti più fresche in quota di origine atlantica favorirà la genesi e poi lo sviluppo di imponenti celle temporalesche che dalle Alpi scenderanno gradualmente verso le zone pianeggianti in tarda serata. Da domenica rovesci temporaleschi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) In questi giorni grandinate eccezionali stanno colpendo Francia, Germania, Svizzera, Austria e Olanda. Tra poco potrebbe toccare anche all’Italia, avverte il team del sito www.iLMeteo.it. “L’anticiclone sta per fare le valigie, quanto meno al Nord e al suo posto arriverà una sfuriata temporalesca” spiegano gli esperti avvisando “che dopo un giovedì e un venerdì con alcunisu Triveneto ed Emilia Romagna, da sabato l’ingresso di correnti più fresche in quota di origine atlantica favorirà la genesi e poi lo sviluppo di imponenti celle temporalesche che dalle Alpi scenderanno gradualmente verso le zone pianeggianti in tarda serata. Da domenica rovesci temporaleschi ...

webbeloz : Temporale. Temperature in picchiata! - ansa2030 : Siccità: le portate del Po in picchiata del 30%. Soffrono anche i sottobacini, temperature sopra la media.… - ansa_ambiente : Le elevate temperature delle ultime settimane hanno determinato un crollo delle portate nel bacino del #Po, fino al… - Ansa_Piemonte : ++ Siccità: le portate del Po in picchiata del 30% ++. Soffrono anche i sottobacini, temperature sopra la media… - Ansa_ER : Siccità: le portate del Po in picchiata del 30%. Soffrono anche i sottobacini, temperature sopra la media #ANSA -