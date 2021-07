Sonego-Galan oggi, Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 1 luglio 2021) Per Lorenzo Sonego c’è un’importante possibilità di arrivare fino al terzo turno di Wimbledon. Dopo il successo di ieri contro il portoghese Pedro Sousa (o quel che ne è rimasto dopo i problemi fisici), arriva ora il colombiano Daniel Elahi Galan, certo non un elemento imbattibile sui prati. Tra i due, di fatto, esistono due precedenti, anche se l’ATP ufficialmente ne riporta uno solo, quello di Miami 2021 vinto dall’italiano per 7-6(6) 6-3. Cinque anni fa i due si erano affrontati, inoltre, nelle qualificazioni del Challenger di Milano, e anche in quel caso era stato il padrone di casa a prevalere per 6-4 7-6(7). Se la ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Per Lorenzoc’è un’importante possibilità di arrivare fino al terzo turno di. Dopo il successo di ieri contro il portoghese Pedro Sousa (o quel che ne è rimasto dopo i problemi fisici), arriva ora il colombiano Daniel Elahi, certo non un elemento imbattibile sui prati. Tra i due, di fatto, esistono due precedenti, anche se l’ATP ufficialmente ne riporta uno solo, quello di Miamivinto dall’italiano per 7-6(6) 6-3. Cinque anni fa i due si erano affrontati, inoltre, nelle qualificazioni del Challenger di Milano, e anche in quel caso era stato il padrone di casa a prevalere per 6-4 7-6(7). Se la ...

WeAreTennisITA : Sonego ?? Sulla scia delle ottime prestazioni a Eastbourne, Lorenzo Sonego conquista il secondo turno a Wimbledon pe… - SuperTennisTv : ???? Lorenzo #Sonego sconfigge in 3 set Sousa 6-2 7-5 6-0 e accede per la prima volta in carriera al secondo turno de… - Purga89307134 : RT @SuperTennisTv: ???? Lorenzo #Sonego sconfigge in 3 set Sousa 6-2 7-5 6-0 e accede per la prima volta in carriera al secondo turno del tab… - Igot7Reb : RT @WeAreTennisITA: Sonego ?? Sulla scia delle ottime prestazioni a Eastbourne, Lorenzo Sonego conquista il secondo turno a Wimbledon per la… - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: Wimbledon, Sonego non pensa agli ottavi con Federer: 'Sarà già una guerra contro Galan' -