Roma, cambio di programma per Mourinho: sbarca alle 14, poi a Trigoria per salutare i tifosi (Di giovedì 1 luglio 2021) cambio di programma per l'arrivo di José Mourinho a Roma. Il tecnico portoghese non sbarcherà alle ore 11, ma alle 14. Una volta arrivato all'aeroporto di Ciampino, lo Special One effettuerà il test anti-Covid in attesa di indicazioni in merito all'eventuale quarantena di cinque giorni. Difficile che possa intrattenersi in aeroporto, mentre subito dopo sarà portato a Trigoria, dove – lì di sicuro sì – saluterà i tifosi. SportFace.

