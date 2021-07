Quentin Tarantino risponde a chi critica il suo Bruce Lee: "Andate a farvi fottere" (Di giovedì 1 luglio 2021) Con il suo solito linguaggio colorito, Quentin Tarantino si è rivolto a coloro che hanno criticato la rappresentazione di Bruce Lee in C'era una volta a... Hollywood. A due anni dalla presentazione di C'era una volta a... Hollywood al Festival di Cannes, Quentin Tarantino è tornato a parlare delle polemiche per la rappresentazione di Bruce Lee nel film con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Durante un'apparizione al The Joe Rogan Experience, Quentin Tarantino si è rivolto senza troppi filtri a coloro che non hanno apprezzato la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 luglio 2021) Con il suo solito linguaggio colorito,si è rivolto a coloro che hannoto la rappresentazione diLee in C'era una volta a... Hollywood. A due anni dalla presentazione di C'era una volta a... Hollywood al Festival di Cannes,è tornato a parlare delle polemiche per la rappresentazione diLee nel film con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Durante un'apparizione al The Joe Rogan Experience,si è rivolto senza troppi filtri a coloro che non hanno apprezzato la ...

