Primo edificio interamente stampato in 3D | un successo d’ingegneria senza pari

Il 3D Printing è sempre una tecnica applicata a materiali come polimeri, metalli o argilla. Ma l'utilizzo di una malta cementizia ha portato sicuramente dei benefici al sistema di stampa 3D, sviluppando un notevole potenziale nel settore edile. Et voilà ecco il primo edificio interamente stampato in 3D, la prima costruzione a base di materiali naturali e realizzata con più stampanti 3D operanti in simultanea, un successo d'ingegneria senza pari. In Italia Palazzo stampato in 3D, evento senza precedenti (Adobe Stock)Quella che a tutti gli ...

