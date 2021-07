Pride, manifestare per i propri diritti e quelli degli altri (Di giovedì 1 luglio 2021) I ragazzI di Radioimmaginaria, network europeo di adolescentI dagli 11 ai 17 anni, in occasione del Pride sono stati a Milano, all’Arco della Pace, per capire come mai così tanti ragazzi hanno deciso di scendere in piazza e manifestare. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) I ragazzI di Radioimmaginaria, network europeo di adolescentI dagli 11 ai 17 anni, in occasione delsono stati a Milano, all’Arco della Pace, per capire come mai così tanti ragazzi hanno deciso di scendere in piazza e. abr/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

amnestyitalia : Organizzare il Pride non è reato! Dal 2015 in #Turchia è vietato celebrare il Pride, ma nonostante il divieto, ogni… - amnestyitalia : Sono stati arrestati per aver partecipato a un sit in occasione del Pride. Tutto questo è inaccettabile: manifestar… - Italpress : Pride, manifestare per i propri diritti e quelli degli altri - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pride, manifestare per i propri diritti e quelli degli altri - - CorriereCitta : Pride, manifestare per i propri diritti e quelli degli altri -