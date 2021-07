Nave Gdf in fiamme affonda, equipaggio in salvo – Il video (Di giovedì 1 luglio 2021) Una Nave della Guardia di Finanza affonda dopo un incendio “improvviso” divampato nel locale macchine. L’incendio si è sviluppato sul G94 “Cappelletti”, un guardacoste di 27 metri in dotazione alla Sezione Operativa Navale di Crotone, poi affondato nelle acque della Calabria (video). Nonostante il pronto intervento dell’equipaggio, non è stato possibile circoscrivere l’incendio e i finanzieri a bordo, dopo i vani i tentativi di contenere le fiamme, hanno abbandonato l’unità trovando riparo sui mezzi di salvataggio in dotazione. L’allarme, fa sapere la Guardia di Finanza del Reparto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Unadella Guardia di Finanzadopo un incendio “improvviso” divampato nel locale macchine. L’incendio si è sviluppato sul G94 “Cappelletti”, un guardacoste di 27 metri in dotazione alla Sezione Operativa Navale di Crotone, poito nelle acque della Calabria (). Nonostante il pronto intervento dell’, non è stato possibile circoscrivere l’incendio e i finanzieri a bordo, dopo i vani i tentativi di contenere le, hanno abbandonato l’unità trovando riparo sui mezzi di salvataggio in dotazione. L’allarme, fa sapere la Guardia di Finanza del Reparto ...

