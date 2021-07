Lo strappo a metà di Crimi: via libera al voto «ordinato» da Grillo, ma non su Rousseau (Di giovedì 1 luglio 2021) La votazione per risolvere la crisi interna al Movimento 5 Stelle si terrà, ma non su Rousseau come “ordinato” da Grillo. Vito Crimi ha fatto sapere tramite mail a Beppe Grillo di aver avviato questa mattina, 1° luglio, tutti gli adempimenti che serviranno allo svolgimento del voto per il comitato direttivo. Ma non sarà la piattaforma di Davide Casaleggio ad ospitare le votazione, bensì lo strumento messo a disposizione da SkyVote. Nella mail erano contenute anche le modalità e le tempistiche per la presentazione delle candidature. Dopo lo scontro con Giuseppe Conte, il garante del M5s ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) La votazione per risolvere la crisi interna al Movimento 5 Stelle si terrà, ma non sucome “” da. Vitoha fatto sapere tramite mail a Beppedi aver avviato questa mattina, 1° luglio, tutti gli adempimenti che serviranno allo svolgimento delper il comitato direttivo. Ma non sarà la piattaforma di Davide Casaleggio ad ospitare le votazione, bensì lo strumento messo a disposizione da SkyVote. Nella mail erano contenute anche le modalità e le tempistiche per la presentazione delle candidature. Dopo lo scontro con Giuseppe Conte, il garante del M5s ...

