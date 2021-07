L’Ema sulla variante Delta: «I vaccini approvati proteggono con due dosi» (Di giovedì 1 luglio 2021) «Due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta». La conferma arriva dalL’Ema, nella persona del responsabile della strategia sui vaccini dell’agenzia Marco Cavaleri. L’efficacia del completamento del ciclo vaccinale è stata rimarcata dai dati «rassicuranti» disponibili dall’organo europeo di farmacovigilanza. Che sottolinea quanto sia «importante continuare la vaccinazione con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e gli anziani». Le evidenze raccolte dagli esperti, tuttavia, non portano «nessuna raccomandazione ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) «Duedei quattrocontro la». La conferma arriva dal, nella persona del responsabile della strategia suidell’agenzia Marco Cavaleri. L’efficacia del completamento del ciclo vaccinale è stata rimarcata dai dati «rassicuranti» disponibili dall’organo europeo di farmacovigilanza. Che sottolinea quanto sia «importante continuare la vaccinazione con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e gli anziani». Le evidenze raccolte dagli esperti, tuttavia, non portano «nessuna raccomandazione ...

