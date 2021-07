«L’apertura delle scuole in Campania non ha influito sull’impennata di contagi tra ottobre e novembre 2020» (Di giovedì 1 luglio 2021) «L’impennata dell’epidemia che si è osservata tra ottobre e novembre 2020 non può essere imputata alL’apertura delle scuole così come la loro chiusura parziale o totale – ad esempio in Campania – non ha influito sulla diminuzione dell’ormai famoso indice Rt». Lo decreta uno studio pubblicato sulla rivista «The Lancet Regional Health – Europe». A parlarne, ieri, l’epidemiologa e biostatistica Sara Gandini. «Abbiamo confrontato l’incidenza del Covid tra gli studenti e tra il personale scolastico con quella della popolazione generale, dello stesso range di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021) «L’impennata dell’epidemia che si è osservata tranon può essere imputata alcosì come la loro chiusura parziale o totale – ad esempio in– non hasulla diminuzione dell’ormai famoso indice Rt». Lo decreta uno studio pubblicato sulla rivista «The Lancet Regional Health – Europe». A parlarne, ieri, l’epidemiologa e biostatistica Sara Gandini. «Abbiamo confrontato l’incidenza del Covid tra gli studenti e tra il personale scolastico con quella della popolazione generale, dello stesso range di ...

