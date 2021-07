Ivan Zaytsev: «Rosico ancora per quel selfie mancato con Michael Phelps» (Di giovedì 1 luglio 2021) Centoventisette chilometri orari. A tanto in velocità può arrivare una palla colpita in battuta da Ivan Zaytsev, detentore del record olimpico. «Mio è anche quello mondiale, 134 km/h nel 2018. La finale contro L’Iran a Rio 2016 (partita in cui la palla dello Zar ha toccato la velocità di 127 km/h) fu la partita più difficile dell’intera Olimpiade. Vedremo se a Tokyo ci saranno le condizioni per alzare un pochino l’asticella del rischio, e quindi aumentare la velocità. Entrambi i record sono arrivati senza pensarci, in momenti in cui avevo la testa sciolta, andare a caccia di un risultato del genere non ha senso». Nel sangue di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Centoventisette chilometri orari. A tanto in velocità può arrivare una palla colpita in battuta da, detentore del record olimpico. «Mio è anchelo mondiale, 134 km/h nel 2018. La finale contro L’Iran a Rio 2016 (partita in cui la palla dello Zar ha toccato la velocità di 127 km/h) fu la partita più difficile dell’intera Olimpiade. Vedremo se a Tokyo ci saranno le condizioni per alzare un pochino l’asticella del rischio, e quindi aumentare la velocità. Entrambi i record sono arrivati senza pensarci, in momenti in cui avevo la testa sciolta, andare a caccia di un risultato del genere non ha senso». Nel sangue di ...

