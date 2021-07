Io sono nessuno, il revenge thriller con Bob Odenkirk da oggi in sala (Di giovedì 1 luglio 2021) Arriva oggi in sala Io sono nessuno, revenge thriller con Bob Odenkirk che ha conquistato il box office statunitense e ha fatto urlare di gioia la critica di tutto il mondo Arriva Io sono nessuno, revenge thriller con Bob Odenkirk nei panni di un signor nessuno che, in seguito all'irruzione di due ladri nella sua abitazione, si rivelerà essere ben diverso da ciò che tutti credevano. Il film ha conquistato il box office statunitense ed è stato accolto positivamente dalla ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 luglio 2021) ArrivainIocon Bobche ha conquistato il box office statunitense e ha fatto urlare di gioia la critica di tutto il mondo Arriva Iocon Bobnei panni di un signorche, in seguito all'irruzione di due ladri nella sua abitazione, si rivelerà essere ben diverso da ciò che tutti credevano. Il film ha conquistato il box office statunitense ed è stato accolto positivamente dalla ...

Advertising

ciropellegrino : «Nessuno è una persona sola, tu, Caino, sei anche Abele» José Saramago. Le violenze contro i detenuti nel #carcere… - ignaziocorrao : Se al posto di fare quel che abbiamo fatto, fossimo andati in giro proponendo le cose che dice Conte (che sono le s… - thetrueshade : Ho cambiato look e sono ancora in quella fase in cui pensi sia stato geniale e invece spoiler domani me ne pentirò… - bnk_meis : @GiorgiaMeloni eppure il laccio nero al braccio per il lutto di Boniperti se lo sono messo contro il Galles... lì… - Paolo_Oberto : RT @TribvnvsPlebis: Leggo sul Corriere che tra i parlamentari grillini 'nessuno vuole esporsi, per evitare di schierarsi dalla parte del pe… -