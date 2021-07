I Coreani non sono soddisfatti del servizio 5G (Di giovedì 1 luglio 2021) Questione di velocità e di promesse non mantenute. sono questi i motivi che hanno spinto un folto gruppo di cittadini sudCoreani a intentare una causa contro le principali reti telefoniche del Paese. Il tema è quello del 5G, ma dietro non c’è alcun complotto o teorie della cospirazione (come quelle che circolano in Italia e negli Stati Uniti). Il problema rilevato da molte persone, infatti, riguarda la velocità di connessione che non è per nulla in linea con quanto previsto dalle campagne pubblicitarie che avevano accompagnato il percorso di questa innovazione tecnologica. E così la storia del 5G in Corea del Sud diventa un caso che potrebbe portare a ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 luglio 2021) Questione di velocità e di promesse non mantenute.questi i motivi che hanno spinto un folto gruppo di cittadini suda intentare una causa contro le principali reti telefoniche del Paese. Il tema è quello del 5G, ma dietro non c’è alcun complotto o teorie della cospirazione (come quelle che circolano in Italia e negli Stati Uniti). Il problema rilevato da molte persone, infatti, riguarda la velocità di connessione che non è per nulla in linea con quanto previsto dalle campagne pubblicitarie che avevano accompagnato il percorso di questa innovazione tecnologica. E così la storia del 5G in Corea del Sud diventa un caso che potrebbe portare a ...

