Honda Civic Type R - In pista con la Limited Edition

Advertising

Hector_picante : @1975soto1 Casi casi casi !! Honda Civic :) - veryepicbot : c418 - honda civic - hck_er : @AbidaNasreen12 Honda civic le leni mene?? - ilgiomba : #automotive: nuova Honda Civic TYPE R 2021. Tanta tanta roba! ?? #motorsport - Burger_Balls : @OrdinaryGamers so, no more honda civic? -

Ultime Notizie dalla rete : Honda Civic

Seconda posizione di Gruppo N per Giovanni Angelini e la suaType R. Stesso piazzamento di Gruppo, ma nella Racing Start, per Angelo Loconte con la Peugeot 308 Gti. Scorrendo le ...... perciò chiariamo da subito cosa si intende con ciò per laType R . Partiamo dall'ovvio: ... Nel caso della sportiva di, però, la Limited Edition corrisponde anche alla versione più ...Siamo stati tra i cordoli del circuito romano per mettere alla prova questa affascinante sportiva disponibile per l'Europa in sole 100 unità. Prezzo di listino: 50.000 euro ...Una hot hatch velocissima in grado di mostrare in pista il suo lato migliore: prova in pista a Vallelunga della nuova Honda Civic Type R Limited Edition.